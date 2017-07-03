Дешево и сердито: у южноуральцев хватает денег только на школьные лагеря

В Челябинской области сократилось финансирование детских загородных лагерей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году в летних оздоровительных учреждениях должны отдохнуть порядка 140 тысяч южноуральцев. На сегодняшний день работают 645 школьных лагерей – с дневной формой пребывания, 60 загородных, 9 палаточных и 7 учреждений санаторно-курортного типа.

Детский оздоровительный лагерь «Юность» на 140 мест в Златоусте так и не начал работу.

По данным начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Вероники Макаровой, большая часть путевок в некоммерческий лагерь с бюджетными дотациями не была реализована. В результате детей, не отдохнувших в первую смену, решено отправить второй очередью в лагерь «Лесная сказка», подведомственный тому же муниципальному учреждению.

Резкое снижение спроса на путевки в южноуральские загородные лагеря специалисты связывают с непосильной финансовой нагрузкой на семьи.

По подсчетам чиновников, в текущем году 21-дневный отдых ребенка в летнем лагере Челябинской области, в среднем, обходится родителям в 23,5 тысячи рублей. Один день пребывания в лагере стоит 968 рублей. При этом областная субсидия составляет лишь 452 рубля в день на одного ребенка, остаток суммы должны внести родители. По сравнению с прошлым годом стоимость путевок выросла примерно на 1 тысячу рублей. При этом объем ассигнований из муниципальных бюджетов существенно сократился, а из федеральной казны и вовсе прекращен.

В связи с этим увеличилось количество детей, отдыхающих в школьных лагерях, отметила Вероника Макарова. Для сравнения, путевка в челябинский лагерь дневного пребывания на одного ребенка, в среднем, обходится в 3 тысячи рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.07.17

Челябинский завод оштрафовали за испорченный воздух. / СКР завел дело по факту смерти многодетной матери во время родов в Челябинской области. / Жительница Кыштыма запаниковала, заплутав в лесу второй раз в жизни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»