Слепому южноуральцу вживили видеоглаз (ФОТО)

Жителю Челябинска установили бионический глаз.

Как сообщили РИА «Новый День» в фонде поддержки слепоглухих «Соединение», первая в стране операция по вживлению ретинальных имплантов прошла в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России.

Пациентом стал слепоглухой мужчина 59 лет, полностью потерявший способность видеть из-за прогрессирующей болезни сетчатки.

Ожидается, что после установки импланта южноуралец сможет самостоятельно ориентироваться как дома, так и в незнакомых местах, обретет социальную независимость.

Комплекс представляет собой высокотехнологичное оборудование из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала (БОВ) и электростимулятора с 60 электродами.

Камера предназначена для видеозахвата окружающей сцены, затем картинка передается через кабель и обрабатывается в БОВ.

Преобразованный сигнал возвращается в очки и посредством беспроводной связи отправляется на вживленную в глаз электродную решетку, генерирующую небольшие электрические импульсы, стимулирующие оставшиеся функциональные нейроны сетчатки.

Фото: Фонд поддержки слепоглухих «Соединение»

В настоящий момент пациент проходит курс реабилитации, готовясь по-новому интерпретировать визуальные образы. Но сам «электронный» глаз еще не включен. Проверить вживленную конструкцию врачи планируют не раньше 14 июля.

Отметим, прошедшая операция проводилась в рамках клинических испытаний. Если проект будет успешно реализован, его могут включить в программы бесплатной высокотехнологичной помощи.

За последние десять лет в мире проведено уже более 300 подобных операций. В России в них нуждается порядка 50 тысяч человек, обреченных на полную слепоту.

Челябинск, Юлия Димова

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