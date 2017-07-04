В Челябинске начался пятый этап опрессовки

4 июля в Челябинске стартовал пятый этап опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлится до 18 июля. Горячая вода будет отключена в 495 жилых домах, 39 детских садах, 18 учебных заведениях и 13 лечебных учреждениях. Под пятый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский и Центральный районы города.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска.

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов с дополнениями можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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