Найден седьмой погибший в результате ЧП на южноуральском озере

Южноуральские спасатели выловили из воды тело последнего погибшего во время водной прогулки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, поисково-спасательные работы на озере в Чесменском районе завершены. По состоянию на 9:15 найден седьмой погибший, до сегодняшнего дня считавшийся пропавшим без вести. Тело 38-летнего мужчины извлечено на поверхность и направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля на озере Максимка, когда компания из трех семей праздновала школьный выпускной одной из дочерей. Местный житель со своими детьми и племянниками (всего 9 человек) отправился кататься на алюминиевой лодке. В ходе движения нос начал зачерпывать воду. Находившиеся в лодке люди стали перемещаться на корму, в результате судно опрокинулось.

Происшествие случилось в 50-100 метрах от берега. Спасательных жилетов ни на ком не было.

На помощь утопающим с берега бросились двое мужчин. Оба погибли. В ходе поисково-спасательных работ из воды извлекли тела шестерых утонувших – двух взрослых и четырех детей – 10-летней девочки, мальчиков 2, 8 и 15 лет. Еще четверым удалось спастись.

В настоящий момент Следственный комитет расследует уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. В МЧС отмечают, что ЧП произошло из-за элементарного пренебрежения правилами безопасности: водоем в поселке Тугозак не предназначен для купания и катания на лодках. Кроме того, у арендатора не было документов на плавсредство.

Челябинск, Юлия Димова

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