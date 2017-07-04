Челябинск попал в тройку самых грязных городов России

Челябинск вошел в тройку городов с наихудшей экологией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столица Южного Урала заняла 98-е место экологического рейтинга портала Domofond, составленного в результате опроса жителей городов России.

В ходе опроса проголосовали 260 тысяч человек. Из них почти 4 тысячи челябинцев. Они поставили городу оценку 4,5 (по 10-балльной системе). В результате Челябинск опустился по сравнению с прошлым годом на 3 позиции. Хуже оценки только у Новокузнецка и Братска. Наибольшими проблемами своего города челябинцы назвали загрязнение воздуха и качество воды.

Отметим, что в последнюю десятку рейтинга вошел еще один город Челябинской области – Магнитогорск (4,9 балла, -2 позиции).

Самыми чистыми городами жители назвали Сочи, Армавир, Севастополь, Ставрополь и Чебоксары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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