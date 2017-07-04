Челябинец, напавший на девочку в подъезде, избежит тюрьмы

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о нападении на ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 22 апреля на улице Чичерина. Незнакомец зашел в подъезд вслед за 12-летней девочкой и, угрожая школьнице ножом, потребовал раздеться.

В этот момент в подъезд зашла соседка девочки. Женщина подняла крик, на шум из квартир выбежали другие жильцы. Мужчину скрутили и вызвали полицейских. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По итогам медико-психологической экспертизы следователи ходатайствовали о помещении задержанного в специализированное учреждение.

В настоящий момент материалы дела направили для утверждения обвинительного заключения. Если суд признает челябинца виновным, его направят на принудительное лечение, по результатам которого, вероятнее всего, отпустят.

Челябинск, Юлия Димова

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