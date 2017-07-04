Южноуралец, взорвавший супругу, отделался условным сроком

В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, устроившему взрыв в многоквартирном доме.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло 21 ноября 2016 года в Южноуральске. В двухэтажном жилом доме по улице Ленина взорвался газовый баллон. В результате пострадали пожилые супруги. Спустя некоторое время 61-летняя женщина скончалась в больнице. Ее муж получил ожоги 40% тела.

Вскоре выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер, увлекающийся рыбалкой, занес из холодного гаража в квартиру самодельный газовый баллон сжиженного пропана. Из-за перепада температур находившийся под давлением газ просочился в квартиру, возникла искра, произошел взрыв, начался

пожар, в результате которого оказались повреждены четыре квартиры в доме. Причиненный собственникам ущерб оценили в 2 миллиона 85 тысяч рублей.

По итогам проверки в отношении владельца самодельного баллона возбудили сразу два уголовных дела – по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшей смерть человека и по факту повреждения имущества по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского городского суда, в ходе рассмотрения дела обвиняемый признал вину. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В течение этого времени пенсионер обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, также он не имеет права менять место жительства.

Челябинск, Юлия Димова

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