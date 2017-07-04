Жительница Кыштыма обстреляла из арбалета колонию строгого режима

Жительница Кыштыма пыталась перебросить заключенным пакетик с травкой.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел у стен исправительной колонии строгого режима №10. Дождавшись темноты, 35-летняягорожанка выстрелила из арбалета, надеясь закинуть стрелу с привязанным к ней гашишем во двор режимного объекта.

Однако план не удался: женщину скрутили полицейские. В изъятом пакете оказалось более 18,5 граммов гашиша, сообщает «Кыштымский рабочий».

В отношении «стрельчихи» возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в значительном размере. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, ранее задержанная уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.07.17

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