Вторник, 4 июля 2017, 13:17 мск

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Жители Миасса едва не погибли, затеяв ремонт

Жители Миасса едва не погибли, затеяв ремонт

В Миассе супруги едва не погибли, затеяв ремонт.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне вечером в поселке Строителей. Муж с женой красили стены в подвальном помещении гаража на улице Кубанской. Ближе к полуночи так и не вернувшихся домой родителей хватилась дочь.

Зайдя в гараж, девушка обнаружила отца и мать лежащими на дне погреба без сознания. Горожанка побежала к соседям. На место происшествия вызвали экстренные службы, сообщает NewsMiass.

Пока ехали медики и спасатели, соседи при помощи веревок достали пострадавших из погреба. Супругов с отравлением токсичными веществами госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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