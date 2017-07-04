В Челябинске наказали сотрудницу бассейна, запретившую инвалиду купаться

В Челябинске работников спортивно-оздоровительных учреждений наказали за ущемление прав инвалидов.

Как уже сообщал «Новый День», многочисленные нарушения общественники зафиксировали минувшей весной в ходе выездного мониторинга реализации программы «Доступная среда».

На протяжении пяти лет слабовидящие челябинцы и колясочники не могут пробраться во врачебно-физкультурный диспансер на улице Труда. Учреждение не оборудовано пандусами, при этом сотрудники диспансера считают, что помощь в подъеме и спуске таким посетителям должны оказывать сопровождающие лица.

А в водноспортивном комплексе «Ариант» на улице Российской инвалидам и вовсе отказались продавать билет на сеанс без объяснения причин. В ходе дальнейших разбирательств представитель комплекса пояснил, что размеры турникета на входе не соответствуют размерам инвалидной коляски.

После опубликованной информации о недоступности спортивных объектов Челябинска прокуратура провела проверку в интересах маломобильных групп населения.

Установлено, что собственники дворцов спорта «Торпедо», «Надежда», «ЧЭМК», спортивных комплексов «Сигнал», «Металлург», бассейнов «Юбилейный», «Строитель», «Ариант» в нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» не согласовали с общественными организациями план мероприятий для обеспечения доступа отдельных категорий граждан.

По итогам проверки внесено 8 представлений собственникам спортсооружений, 2 иска направлены в суд, привлечены к ответственности 6 работников спортивных организаций.

По факту отказа в продаже билета инвалиду-колясочнику прокурор внес представление руководству бассейна «Ариант». Должностное лицо понесет дисциплинарное наказание.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.07.17

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