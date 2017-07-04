«Приходите завтра»: власти Челябинска бросили бывших сотрудников «Челябавтотранса» без денег (ВИДЕО)

С бывшими сотрудниками МУП «Челябавтотранс» до сих пор не расплатились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», долги перед бывшими работниками МУП ЧАТ будут покрываться за счет обанкротившегося предприятия. Об этом заявил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

Напомним, 7 июня сотрудники МУП «Челябавтотранс», проходящего через процедуру банкротства, вышли на митинг с требованием выплатить зарплату за последние два месяца работы перевозчика (март и апрель нынешнего года), а также все положенные в связи с сокращениями выплаты. В тот же день начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов пообещал, что мэрия перечислит предприятию 20 миллионов рублей, которые направят на выплату зарплаты (общая сумма задолженности перед сотрудниками превышала 27 миллионов рублей). В обещанный срок деньги сотрудники не получили.

С момента обещания прошел почти месяц, однако с людьми так и не рассчитались. И направлять на это деньги из городской казны в мэрии уже не намерены. Работников поставили перед фактом: долги по заработной плате им будут выплачивать по мере поступления на счет МУПа средств от аренды и продажи имущества предприятия. «На сегодня заработную плату за март получили водители и кондукторы, и то не всю, – рассказывает председатель профкома МУП ЧАТ и ООО ОГТ (муниципальный перевозчик, заменивший «Челябавтотранс») Людмила Черепанова. – ИТР и вспомогательный персонал получили лишь небольшую часть мартовской зарплаты. За апрель деньги не получил никто. Компенсационные выплаты – тоже».

При этом часть долгов, которую все-таки удалось получить сотрудникам, выдали не за счет городского бюджета, как обещали. На это пошли деньги, переданные МУПу новым муниципальным перевозчиком за аренду имущества. Всего на заработную платы было направлено 9,5 миллиона рублей. Оставшийся долг – около 19 миллионов.

Когда сотрудники МУПа-банкрота получат оставшиеся деньги, никто сказать не может: ни руководитель «Челябавтотранса» Алексей Маховский, ни директор ОГТ Дмитрий Холод, которому тоже приходится разбираться с этим вопросом, так как теперь сотрудники ЧАТа являются работниками предприятия, которым он руководит.

Сотрудники «Челябавтотранса» уже не верят, что смогут получить долги по зарплате

Не исключено, что сотрудникам обанкротившегося предприятия придется ждать реализации имущества МУПа. Тогда денег они не получат до конца осени.

Отметим, 13 июня по факту задержки заработной платы СКР начал доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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