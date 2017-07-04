Виновнику пьяного ДТП, стоившего четырем челябинцам жизни, накинули срок

Челябинцу, угробившему в пьяном ДТП четырех человек, увеличили наказание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Мерседес S 500», ставшего виновником кровавого ДТП.

Как сообщалось ранее, он был признан виновным в совершении преступления, классифицируемого частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что ночью 29 октября 2016 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, двигался по Челябинску на своем автомобиле с двумя пассажирами – семейной парой. Приближаясь к перекрестку Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы, он не принял мер для остановки транспортного средства и выехал на перекресток на красный, запрещающий движение, сигнал светофора. Здесь он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150, в котором находились водитель и три пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия находящиеся в отечественном автомобиле таксист, две сестры и их подруга погибли, пассажиры иномарки получили тяжкие телесные повреждения.

Виновника аварии приговорили к 5 годам 11 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму 10 миллионов рублей. Однако такое решение не устроило гособвинение, обжаловавшее постановление в вышестоящей инстанции в связи с мягкостью назначенного наказания.

Рассмотрев представление прокурора, а также с учетом аналогичных доводов жалоб потерпевших и невозмещение в полном объеме причиненного ущерба, суд усилил виновному наказание, окончательно назначив 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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