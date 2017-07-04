Контактный ад: южноуральские зоозащитники требуют проверить передвижной зоопарк

В Магнитогорске зоозащитники требуют проверить работу мобильного контактного зоопарка под названием «Живые тропики».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зоопарк в данный момент работает в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Гастролеры планируют задержаться здесь до 9 июля.

Зоозащитники предупреждают о том, что контактные зоопарки не только жестоки и незаконны, но еще и несут опасность для посетителей. Предприимчивые дельцы в Магнитогорске предлагают всем желающим гладить и кормить животных, а также фотографироваться с ними. Отдельной услугой стало катание на редких черепахах, занесенных в Красную книгу, пишет «Verstov.info». При этом предприниматели публично заявляют, что в их «экспозиции» действительно присутствуют краснокнижные виды, что само по себе является уголовным преступлением.

По словам активистов центра защиты прав животных «Вита», прокуратура закрывает глаза на все нарушения. Кроме того, данный контактный зоопарк уже не впервые прибывает в Магнитогорск. В декабре прошлого года он находился в Чистополе (республика Татарстан), в здании произошел пожар, во время которого заживо сгорели многие питомцы. После этого оставшихся в живых животных привезли в город металлургов.

Активисты призывают жителей города обращаться в министерство сельского хозяйства с требованиями провести проверку контактного зоопарка «Живые тропики» и подписать электронную петицию за запрет контактных зоопарков.

Челябинск, Олег Кирьянов

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