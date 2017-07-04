В Южноуральске задержан мошенник, потрошивший счета жителей области

Полиция Южноуральца задержала телефонного афериста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 42-летний ранее судимый житель Южноуральска подозревается в совершении серии преступлений, сообщает.

По данным правоохранителей, южноуралец совершал рассылки сообщений на номера мобильных телефонов жителей области, в которых сообщал о списании с их счетов денежных средств. После того, как доверчивые граждане перезванивали на номер, указанный злоумышленником в сообщении, он представлялся сотрудником банка и убеждал их произвести ряд операций с собственными картами у банкомата по его же инструкциям. Именно так и осуществлялось хищение денег с банковских карт южноуральцев.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Южноуральский» открыли в отношении задержанного уголовное дело по факту мошенничества. Проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Также сообщается, что мужчина на время следствия заключен под стражу, в скором времени он предстанет перед судом и может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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