Житель Бакала «заплатил» за оформление онлайн-кредита 13 тысяч рублей

Южноуралец отдал мошенникам 13 тысяч, пытаясь оформить онлайн-кредит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 30-летний житель Бакала обратился в полицию с заявлением о том, что он лишился 13 тысяч рублей, переведя деньги на неизвестный банковский счет.

Мужчина оформил заявку на получение кредита на сайте одной из финансовых организации. Позднее его заявка была одобрена, после чего на указанный им в заявке телефон поступил звонок от представителей организации, попросивших перевести на их счет государственную пошлину в размере 2 тысяч рублей.

После этого потерпевшему поступило еще несколько звонков, во время которых неизвестные называли потенциальному заемщику различные поводы для осуществления новых переводов денег – от услуг курьера, до просрочки по кредитам. В общей сложности доверчивый горожанин перевел на неизвестные ему счета 13 тысяч рублей, так и не получив обещанного кредита.

Сотрудники следственного отдела МВД по Саткинскому району по факту заявления потерпевшего открыли уголовное дело. Стражам порядка удалось выяснить, что мужчина стал жертвой так называемого «зеркала» – сайта-двойника ресурса настоящего банка. На данный момент следствие в рамках этого дела продолжается. В связи с этим происшествием в полиции в очередной раз предупреждают граждан о распространении «зеркальных» сайтов, скопированных с сайтов реальных банков и финансовых организаций, которыми мошенники пользуются для незаконного обогащения за счет доверчивых заемщиков.

Челябинск, Олег Кирьянов

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