Останки раскидал по Магнитогорску: задержан убийца 16-летней девушки

Стали известны подробности зверского убийства пропавшей девушки-подростка.

Как уже сообщал «Новый День», 16-летняя жительница Магнитогорска исчезла 28 июня: девушка отправилась к родственникам на маршрутке, после этого ее никто не видел. Родственники обратились в полицию, к расклейке ориентировок подключили волонтеров.

Из-за угрозы жизни и здоровью подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».Сегодня пропавшую школьницу обнаружили мертвой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления СК России, в день исчезновения между девушкой и ее парнем произошел конфликт. В ходе ссоры 18-летний приятель убил подругу. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и разбросал останки в малолюдных местах города.

Подозреваемый арестован. В настоящий момент решается вопрос о помещении его в СИЗО и предъявлении обвинения.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.07.17

Житель Бакала «заплатил» за оформление онлайн-кредита 13 тысяч рублей. / В Южноуральске задержан мошенник, потрошивший счета жителей области. / Контактный ад: южноуральские зоозащитники требуют проверить передвижной зоопарк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»