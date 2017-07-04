Останки раскидал по Магнитогорску: задержан убийца 16-летней девушки

Стали известны подробности зверского убийства пропавшей девушки-подростка.
Как уже сообщал «Новый День», 16-летняя жительница Магнитогорска исчезла 28 июня: девушка отправилась к родственникам на маршрутке, после этого ее никто не видел. Родственники обратились в полицию, к расклейке ориентировок подключили волонтеров.
Из-за угрозы жизни и здоровью подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».Сегодня пропавшую школьницу обнаружили мертвой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления СК России, в день исчезновения между девушкой и ее парнем произошел конфликт. В ходе ссоры 18-летний приятель убил подругу. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и разбросал останки в малолюдных местах города.
Подозреваемый арестован. В настоящий момент решается вопрос о помещении его в СИЗО и предъявлении обвинения.
Расследование дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 04.07.17
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