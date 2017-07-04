Крах «Уфалейникеля»: в южноуральском моногороде за два года не создано ни одного рабочего места

В Верхнем Уфалее из-за остановки градообразующего предприятия продолжает расти безработица.

Как передает корреспондент «Новый День», на протяжении последних нескольких лет социально-экономическая обстановка в ряде южноуральских моногородов оценивается как стабильно тяжелая.

Среди особо неблагополучных территорий выделяются Миньяр, Сим, Нязепетровск, Бакал и Верхний Уфалей.

В последнем на сегодняшний день, по данным областной службы занятости населения, уровень регистрируемой безработицы составил порядка 12% (в начале года данный показатель не превышал 5%).

Причиной столь стремительного роста стала ситуация на одном из градообразующих предприятий – «Уфалейникель», хотя и не находится в стадии банкротства, накопил большие долги и уволил практически весь персонал.

«Действительно, если смотреть по базе, у «Уфалейникеля» накопился достаточно большой объем долга, – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» эксперт Андрей Колесник. – Все имущество, скорее всего, находится в залоге у кредитных организаций, похоже, не одной. К тому же, производство никеля – не очень выгодно с коммерческой точки зрения, так как цены на этот металл в последнее время снижаются».

С другой стороны, если брать во внимание тренд на развитие производства внутри страны, а не на закупку сырья и оборудования вовне, «Уфалейникель» может рассчитывать на господдержку, полагает эксперт. Но захочет ли регулятор этим заниматься, будет зависеть от дальнейшего развития внешнеполитической ситуации.

По состоянию на конец июня с предприятия «Уфалейникель» уволено 1 тысяча 926 человек. В ближайший месяц мест лишатся еще 170 сотрудников. После масштабных сокращений в штате «Уфалейникеля» останется около 300 человек. Это те, кто находится в декретном отпуске или будет занят в работах по консервации местного производства.

Планируется, что свыше 100 заводчан отправятся на досрочную пенсию. Остальным предложат чуть более 200 временных рабочих мест на 12 городских предприятиях.

Также в рамках региональной программы содействия занятости населения чиновники готовы компенсировать затраты на переезд и переселение безработных в случае трудоустройства в других регионах.

Между тем, дальнейшая судьба большинства уволенных работников «Уфалейникеля» до сих пор остается нерешенной.

«Ситуация осложняется тем, что в городе за последние два года в принципе не создавалось новых рабочих мест, – отметил первый замначальника по труду и занятости населения Челябинской области Александр Захаров. – Основной работодатель прекратил существование, а следом и предприятия, сконцентрированные вокруг «Уфалейникеля», заявили об увольнениях сотрудников».

Чиновник добавил: если ситуация не исправится, к концу года численность безработных жителей Верхнего Уфалея превысит 2 тысячи человек, а уровень безработицы составит более 14%.

Напомним, для выхода из кризиса региональные власти заявили о необходимости присвоения Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития, однако что именно и на какие средства необходимо развивать в, по сути, умирающем городе, чиновники пока не определились. «Даже если в течение месяца, как обещает минэкономразвития России, Верхний Уфалей получит статус ТОСЭР, это не значит, что появятся рабочие места. Пока разрабатываются инвестпроекты, заходит инвестор, готовят площадки, развивается то или иное производство, жители будут оставаться в крайне тяжелом экономическом положении», – подытожил Захаров.

Челябинск, Юлия Димова, Виктор Елисеев

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