Южноуральские чиновники заселили сироту в затопленный дом

Мэрию Усть-Катава уличили в махинациях с жильем для сирот.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки жалобы выпускницы детского дома Усть-Катава установлено, что в 2014 году городские власти приобрели для нуждающейся частный дом.
Комиссионное обследование постройки сотрудники администрации не проводили. Между тем, помещение оказалось абсолютно непригодным для жизни.
Согласно заключению эксперта, дом находится в аварийном состоянии и не подлежит капитальному ремонту. Из-за подтопления паводковыми водами и дождями сильно прогнил фундамент и стены постройки.
Отметим, следственные органы неоднократно проводили проверки по заявлениям сироты, однако никаких нарушений в работе администрации не выявили.
Впоследствии прокурор Усть-Катава признал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и потребовал привлечь сотрудников мэрии к ответственности.
В настоящий момент в отношении неустановленного круга лиц расследуется уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».
Кроме того, суд обязал чиновников расторгнуть договор соцнайма и предоставить сироте благоустроенное жилье.
Ход расследования уголовного дела и фактическое исполнение судебного решения находятся на контроле прокуратуры.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 04.07.17
Крах «Уфалейникеля»: в южноуральском моногороде за два года не создано ни одного рабочего места. / Останки раскидал по Магнитогорску: задержан убийца 16-летней девушки. / Житель Бакала «заплатил» за оформление онлайн-кредита 13 тысяч рублей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»