Южноуральские чиновники заселили сироту в затопленный дом

Мэрию Усть-Катава уличили в махинациях с жильем для сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки жалобы выпускницы детского дома Усть-Катава установлено, что в 2014 году городские власти приобрели для нуждающейся частный дом.

Комиссионное обследование постройки сотрудники администрации не проводили. Между тем, помещение оказалось абсолютно непригодным для жизни.

Согласно заключению эксперта, дом находится в аварийном состоянии и не подлежит капитальному ремонту. Из-за подтопления паводковыми водами и дождями сильно прогнил фундамент и стены постройки.

Отметим, следственные органы неоднократно проводили проверки по заявлениям сироты, однако никаких нарушений в работе администрации не выявили.

Впоследствии прокурор Усть-Катава признал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и потребовал привлечь сотрудников мэрии к ответственности.

В настоящий момент в отношении неустановленного круга лиц расследуется уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».

Кроме того, суд обязал чиновников расторгнуть договор соцнайма и предоставить сироте благоустроенное жилье.

Ход расследования уголовного дела и фактическое исполнение судебного решения находятся на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.07.17

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