«Работаем как при оккупации!» Водители челябинских автобусов работают по 17 часов в день (ВИДЕО)

Челябинское автобусное предприятие столкнулось с дефицитом кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два с небольшим месяца муниципальный перевозчик смог увеличить количество рабочих автобусов с 79 до 102. Об этом заявил директор оператора пассажирских перевозок ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

Однако решив одну из задач-минимум, поставленных перед новым предприятием мэрией (довести число машин на маршрутах до 100), перевозчик столкнулся с серьезной проблемой: нехваткой кадров. «Сегодня 9 автобусов осталось в гараже: нет водителей», – рассказал Дмитрий Холод.

Напомним, кадровый состав нового предприятия формировался на базе коллектива МУП «Челябавтотранс» (МУП ЧАТ), проходящего процедуру банкротства. Однако, по словам лидера автобусного профсоюза Людмилы Черепановой, из 1 тысячи 200 сотрудников ЧАТа в ООО ОГТ перешли лишь около половины. Да и на новом предприятии сохраняется «текучка». «По разным причинам», – уклончиво отвечает профсоюзный лидер.

Не исключено, что одной из таких причин является сверхнапряженный рабочий график: многим водителям приходится работать в две смены, а кондукторам выходить на работу 6 дней в неделю при формальной «пятидневке». Такое перенапряжение (водители начинают рабочий день в 5:00, а заканчивают в 22:00-23:00) ставит под угрозу безопасность пассажиров, настаивают сотрудники ООО ОГТ. К тому же, работники опасаются, что за переработку им просто-напросто не заплатят.

«Работаем как при немецкой оккупации!»

Возмущение сотрудников предприятия разделяют и медики. «Это вопиющее нарушение режима труда и отдыха, – настаивает врач, выпускающий водителей на маршрут. – Я выпускаю их утром и не знаю, чем это может закончиться».

Руководство ООО «Общественный городской транспорт» обещает навести порядок с графиком выхода в рейс водителей и кондукторов. Тем более что выяснилось: в то время, как одни водители вынуждены выходить в двойные смены, другие находятся в отпуске без содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 04.07.17

Южноуральские чиновники заселили сироту в затопленный дом. / Крах «Уфалейникеля»: в южноуральском моногороде за два года не создано ни одного рабочего места. / Останки раскидал по Магнитогорску: задержан убийца 16-летней девушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»