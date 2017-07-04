Проклятое место: Карталы вновь остались без главы

Временно исполняющая обязанности главы Карталов ушла в отставку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», не проработав и недели в должности руководителя городской администрации, Кристина Мятченко заявила об уходе. Соответствующие уведомления сегодня были направлены главе муниципалитета и председателю местного собрания депутатов.

Чиновница пояснила, что причиной ухода стала предстоящая передача полномочий города в район, сообщает «Карталинская новь». На прошедшем внеочередном заседании парламентарии избрали нового и.о. главы Карталов. Им стала председатель городского совета депутатов Наталья Новокрещеннова.

Напомним, 28 июня народные избранники единогласно поддержали добровольно-принудительную отставку главы городского поселения Михаила Усольцева, конфликтовавшего с депутатским корпусом.

Челябинск, Юлия Димова

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