В лесу под Томино нашли погибшую косулю: общественники винят Томинский ГОК (ВИДЕО)

Активисты движения «Стоп-ГОК» обвинили Томинский ГОК в гибели косули.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погибшее животное в экологи-общественники нашли в лесу вчера, 3 июля.

Фото и видео опубликовано в социальных сетях на страницах движения «Стоп-ГОК»

Напомним, противостояние общественных активистов и руководства Томинского ГОКа обострилось в начале июня, когда на участке предполагаемого строительства появились забор и строительная техника, а все подступы к нему были блокированы сотрудниками частного охранного предприятия.

Позднее по периметру участка Томинского ГОКа начали устанавливать ограждение из колючей проволоки «Егоза». Активисты «Стоп-ГОКа» считают, что животное могло просто запутаться в ограждении, выбраться из которого невозможно. «Животные привыкли передвигаться по томинским лесам свободно, не ожидают на своих привычных тропах смертельную ловушку. Тем более, что у парнокопытных сейчас начинается «гон». Многие еще могут попасть в беду. Да и дети могут попасть. Мальчишки – народ такой... Все время им нужно залезть туда, куда запрещают...», – написала одна из общественниц в социальных сетях.

Активисты уже направили заявления о случившемся в Челябинскую природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, министерство экологии Челябинской области, Центр правовой зоозащиты и Международный фонд защиты животных. Написали челябинцы и в управление информационной политики Русской медной компании, которой принадлежит ООО «Томинский ГОК». «Вчера в лесу погибла косуля, – сообщают активисты представителям инвестора. – Сколько нужно жертв, чтобы убрали эту проволоку? Что нужно? Чтобы погиб человек? Или чтобы через месяц проволока ООО «Томинский ГОК» была усыпана дикими животными, для которых проход по лесу – жизненная необходимость?»

Получен ли ответ на это обращение, пока не сообщается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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