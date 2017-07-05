В Сатке 13-летняя школьница упала с недостроя

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели школьницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП, произошедшем, вечером 4 июля в Западном районе, рассказали в соцсетях очевидцы.

«Вчера на стройке Ледового дворца упала вместе с балкой девочка, из-за спиленных болтов. Упала насмерть. Пожалуйста, люди, не ходите туда и не пускайте своих детей, друзей, сестер и братьев, если не хотите их потерять», – написала участница сообщества «Подслушано Сатка».

По данным следователей, школьница упала с высоты около 5 метров. При осмотре погибшей следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Местные жители отмечают, что ежедневно на строительной площадке гуляют толпы подростков, объект практически не огорожен.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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