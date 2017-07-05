Часть улицы в центре Челябинска закрыта для транспорта

Из-за дорожных работ на 5 дней закрыли движение по улице в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Каслинской на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных закрыто движение автотранспорта до 22 часов 9 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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