Часть улицы в центре Челябинска закрыта для транспорта

Из-за дорожных работ на 5 дней закрыли движение по улице в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Каслинской на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных закрыто движение автотранспорта до 22 часов 9 июля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.07.17
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