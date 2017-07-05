Клещи разбушевались: в Челябинской области число нападений увеличилось в 2017 году на четверть

Число укушенных клещами южноуральцев выросло по сравнению с прошлым годом на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным на 4 июля в медицинские организации региона обратилось 15 тысяч 539 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 467 детей (за аналогичный период 2016 года – 11 тысяч 479 человека, в том числе 2 тысячи 415 детей).

Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом у жителей Челябинской области, не привитых против этого заболевания, 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом. В лабораториях области исследовано более 4000 клещей, из них 3,3% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 17,4% возбудителями боррелиоза.

С целью предупреждения укусов клещей проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных детских оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обращает внимание родителей, что ежегодно медицинскими работниками загородных летних оздоровительных учреждений выявляются случаи укусов детей за пределами территории во время так называемых «родительских» дней. Родители, забирая своего ребенка и выходя за обработанную от клещей территорию, подвергают себя и его риску.

Медики напоминает о необходимости предупреждения присасывания клещей при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. Для этого необходимо использовать одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. «При выезде в природный очаг не забывайте проводить само и взаимоосмотры каждые 15 – 30 минут, а также осмотры домашних животных на наличие клещей», – обращаются специалисты Роспотребнадзора к южноуральцам. В случае укуса необходимо своевременно обращаться в медицинскую организацию и исследовать насекомое на клещевые инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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