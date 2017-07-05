Бездомный южноуралец расправился с семейной парой из-за убийства щенка

Житель Златоуста предстанет перед судом за двойное убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего лица без определенного места жительства, обвиняемого в убийстве двух человек.

По версии следствия мужчина в декабре 2016 года в одной из квартир Златоуста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта совершил убийство семейной пары, нанеся потерпевшим ножом удары в шею и грудную клетку.

По словам следователя, конфликт произошел из-за того, что хозяин квартиры убил своего щенка, отказав супруге обменять его на спиртное. Бездомного возмутило поведение семейной пары, и в ходе возникшей ссоры он причинил им смертельные ранения.

Обвиняемый состоит на консультативном учете у психиатра по поводу органического расстройства личности. После убийства самостоятельно явился в отдел полиции с явкой с повинной.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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