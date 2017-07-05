В Челябинской области экс-следователь полиции ответит за взятку «борзыми щенками»

Экс-полицейская ответит в суде за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы органов внутренних дел, обвиняемой в получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года женщина, работавшая в должности следователя ОМВД по Коркинскому району, получила взятку от местного жителя в виде двух планшетов стоимостью более 15 тысяч рублей за незаконное прекращение уголовного дела, находившегося в ее производстве. В ходе расследования уголовного дела следователем СК наложен арест на автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, принадлежащий обвиняемой.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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