Грозы не уходят из Челябинской области

На Южном Урале вновь прогнозируются усиление ветра и грозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные Челябинского гидрометцентра, 6 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, отдельные порывы ветра 17-22 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

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