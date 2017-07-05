В Копейске скутерист расстрелял толпу

В Копейске мужчина на скутере открыл огонь по людям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня в первой половине дня.

По некоторым данным, мужчина на скутере открыл огонь по людям из автоматического оружия. В результате один человек погиб, еще один ранен.

В настоящее время на месте работают представители ГУ МВД, СКР и копейской полиции. Устанавливаются подробности происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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