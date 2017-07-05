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Южноуралец, смастеривший пистолет, отделался условным сроком

Южноуралец, смастеривший пистолет, отделался условным сроком

Житель Миасса получил условный срок за торговлю оружием.

Как передает корреспондент РИА , 19-летний южноуралец держал у себя на чердаке 4 девятимиллиметровых патрона и магазины для пистолетов Макарова и Стечкина. Кроме того, на территории вокруг дома он закопал самодельный гладкоствольный пистолет. Его парень сделал сам из сигнального оружия.

В апреле этого года молодой человек попытался продать оружие за 25 тысяч рублей. В то же время он отнес все предметы в лес, там их и хранил. Однако, пишет U74.ru, «покупателем» оказался сотрудник полиции, который и задержал южноуральца. При нем был пистолет, который во время ареста у преступника изъяли.

Свою вину житель Миасса признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге суд приговорил его к условному наказанию с испытательным сроком в два года, а также штрафом в 20 тысяч рублей . Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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