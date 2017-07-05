В Магнитогорске полыхнул магазин с «айфонами»

В Магнитогорске загорелся киоск, торговавший «айфонами».

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел накануне вечером.

Сообщение о возгорании в павильоне, торговавшем «айфонами», поступило на пульт ЕДДДС в 21 час 34 минуты по местному времени. Прибывшие к месту происшествия огнеборцы сумели в течение нескольких минут потушить пламя.

По официальной версии, пожар был вызван коротким замыканием в электрической проводке магазина, но очевидцы из числа местных жителей заверяют, что речь может идти о преднамеренном поджоге, пишет «Верстов.Инфо». Как рассказали свидетели этого происшествия, пламя быстро распространялось именно снаружи здания.

По некоторым данным, помещение торгового павильона от огня не пострадало, потому как пожар затронул лишь обшивку фасада. Впрочем, сам магазин в пожаре все же пострадал – кроме того, во внутренние помещения во время тушения пожара попала влага. На данный момент устанавливается точная причина возгорания, а также причиненный пожаром имущественный ущерб.

Челябинск, Олег Кирьянов

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