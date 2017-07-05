Троицких пенсионеров заставят заплатить за снос спорного забора

Троичанам придется оплатить снос спорного забора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, братья-пенсионеры из Троицка будут вынуждены заплатить примерно 40 тысяч рублей за работы по сносу забора, который они отказывались демонтировать самостоятельно.

В ведомстве отмечают, что сосед пожилых мужчин был вынужден обратиться в суд и пожаловаться на захват земли после того, как решить проблему мирным путем и добиться перемещения ограды на положенное место у него не получилось. Суд принял сторону заявителя и постановил: забор необходимо снести.

Как рассказывают приставы, многочисленные встречи и переговоры неоднократно заканчивались настоящими драками между пожилыми братьями и работниками их соседа. Разнимать их даже приходилось участковому. Узнав о том, что возбуждено исполнительное производство, один из пенсионеров согласился снести забор, но так и не смог сделать это самостоятельно, он является лишь собственником дома, а фактически проживает в другом месте. Второй брат, в свою очередь, сносить забор категорических отказался.

Истцу пришлось брать дело под собственный контроль – он провел межевание и попросил рабочих снести ограждение, пока пенсионеров не было дома. Теперь мужчина готовит еще один судебный иск – в этот раз он будет требовать возмещения потраченных на снос забора денег. По словам представителей ФССП, взыскать эти средства будет довольно просто – оба пенсионера получают пенсию, возмещение затрат взыскателя и оплата исполнительского сбора будут производиться как раз за счет пенсионных начислений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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