Бесчеловечное отношение: на Южном Урале видеокамеры штрафуют не тех водителей и завышают скорость

На дорогах Челябинской области работают неисправные видеокамеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в Челябинской области функционирует 85 стационарных систем видеофиксации и 32 передвижных комплекса на аварийно-опасных участках дорог.

За прошедшие полгода приборы выявили 270 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения, из них 160 тысяч касались превышения скоростного режима.

С 1 июня на автоматические камеры начали действовать два новых ГОСТа. В одном из требований четко указано, что система должна распознавать не менее 90% госномеров автомобилей. Однако на практике каждый десятый номер – ошибочный. «Недавно был случай, когда женщине пришло постановление о нарушении, при том, что в базе ГИБДД машина имеет кузов – универсал, а автоледи ездит на седане. При проверке видеоматериалов инспектор по исходным данным не определил, что номер прочтен неправильно, в итоге даму оштрафовали на 500 рублей», – рассказывает челябинский правозащитник Юрий Панченко.

Нередко за проезд на красный привлекают водителей скорых и пожарных, мчащихся на вызов с мигалками. Представители ГИБДД признаются, что дело в невнимательности проверяющих видеосъемку сотрудников: видеокамера определить данную ситуацию не в силах.

По мнению общественника, при автоматической фиксации нарушений также важно соблюдать методику измерений. К примеру, в технической документации повсеместно используемого на дорогах Челябинской области прибора «Крис-П» указано, что камера должна ставиться под углом 25 градусов. Чтобы прибор начал измерять, необходимо сориентировать специальную метку к краю проезжей части. «Но если вы проведете перпендикуляр и измерите угол, он окажется 22 градуса. Как одновременно выдержать угол 22 и 25 градусов, непонятно. А значит, соблюсти методику измерений на этом приборе невозможно», – добавил Панченко. Согласно расчетам, если датчик стоит под углом 20 градусов вместо 25, при движении в населенном пункте со скоростью 80 километров в час камера зафиксирует скорость 83 км/ч, и водителя накажут за превышение, хотя самого нарушения не было.

Впрочем, пока южноуральцы обжалуют «письма счастья» из ГИБДД неохотно. Из общего числа нарушений в текущем году поступило порядка 5% жалоб. При этом большинство из них касались того, что в момент нарушения за рулем был другой человек: новый собственник, не зарегистрировавший машину в установленном порядке, либо родственник или знакомый владельца машины, а в этом случае штраф будет выписан именно ему. Всего за 6 месяцев текущего года было отозвано около 1,5 тысячи постановлений.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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