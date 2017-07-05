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Южноуральских коммунальщиков накажут за свастику на детских площадках

Южноуральских коммунальщиков накажут за свастику на детских площадках

Коммунальщиков в Челябинской области накажут за нарушение закона «Об экстремизме».

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудники надзорного ведомства обнаружили на детских площадках и в подъездах Трехгорного нацистскую символику.

Причем, городские коммунальные службы не предпринимали никаких действий по устранению запрещенных символов.

По факту выявленных нарушений руководителям обслуживающих коммунальных организаций и управляющих компаний внесены представления об их устранении. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение актов прокурорского реагирования.

Челябинск, Олег Кирьянов

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