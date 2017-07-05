Пожилой южноуралец с диабетом едва не погиб, отправившись за грибами в лес

Спасателям пришлось выручать пожилого южноуральца, отправившегося на «тихую охоту».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, пенсионер отправился собирать грибы в лесные массивы Сосновского района. Мужчина болен сахарным диабетом, поэтому привык не уходить далеко от своего автомобиля, но в этот раз он настолько увлекся охотной на грибы, что забрел довольно глубоко в глухой лес.

Как назло, именно в этот момент пенсионер почувствовал себя плохо, при этом, еда, питье и медикаменты остались в машине. Найти путь назад к своему автомобилю пожилой мужчина уже не сумел, тогда он сразу же позвонил супруге и рассказал, что заблудился в лесу и чувствует себя плохо. Взволнованная женщина, не теряя времени, обратилась к спасателям.

Сотрудники поисково-спасательной службы в сопровождении женщины прибыли в район, где предположительно мог находиться ее супруг, и принялись прочесывать квадрат. Во время спасательной операции они регулярно включали сирены и старались оставаться с потерявшимся грибником на связи. Спустя какое-то время сирены позволили мужчине сориентироваться и закричать, на его крики прибыли и спасатели, которые перенесли его до автомобиля.

Челябинск, Олег Кирьянов

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