В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия

В Южноуральске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам завода металлоконструкций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска провело проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «КонструктУралКомплект».

Установлено, что с марта по май 2017 года не выплачивалась заработная плата 417 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 17,8 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

В интересах работников общества прокуратурой города в суд направлено более 130 заявлений о выдаче судебных приказов.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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