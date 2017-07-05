«Не работает регистратор – пойдут пешком»: южноуральских ГАИшников лишат машин за выключенные камеры

В Челябинской области ужесточили наказание инспекторов ГИБДД, не включивших видеокамеры во время службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о важности работы видеорегистраторов в патрульных автомобилях на прошедшей сегодня пресс-конференции заявил врио начальника ГИБДД по Челябинской области Максим Куляшов.

В настоящий момент в регионе создан специальный архив видеозаписей дорожного патрулирования. В режиме удаленного доступа сотрудник областной Госавтоинспекции по желанию может просмотреть, как прошла, к примеру, вчерашняя смена автоинспекторов в Магнитогорске. Инспекторы, пренебрегающин мерами личной безопасности и выключающих камеры в момент задержания водителей, понесут дисциплинарное взыскание.

«На сегодняшний день принято такое решение, что если в патрульном автомобиле неисправен видеорегистратор, инспекторы выходят из машины и продолжают службу пешком», – подытожил Куляшов.

Челябинск, Юлия Димова

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