В Челябинске под топор пустили с десяток яблонь

Жители Челябинска возмущены очередной вырубкой совершенно здоровых деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске снова пустили под сруб большое количество деревьев – в этот раз якобы под предлогом проведения ремонтных работ на теплотрассе. На массовую вырубку насаждений пожаловались жители домов по улице 40-летия Победы.

Возле дома номер 14 коммунальщики срубили сразу семь взрослых деревьев, пишут «Новости УрФО». Местные жители начали подозревать, что от деревьев здесь избавляются с целью организации парковки. Однако, в городской администрации заверяют, что МУП «ЧКТС» на этом месте собирается заняться ремонтом теплотрассы. По окончании работ двор обещают благоустроить.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.07.17

Южноуральцы шокированы ростом смертности детей от падения с высоты. / «Не работает регистратор – пойдут пешком»: южноуральских ГАИшников лишат машин. / В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»