На Южном Урале заведующая поликлиникой, едва не угробившая пациента, отделалась штрафом

В Миассе вынесли приговор врачу-психиатру, обвиняемому в служебном подлоге.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло в августе 2015 года. Заведующая поликлиникой областного психдиспансера внесла заведомо ложные данные в медкарту пациента, подавшего заявку для получения лицензии на оружие.

В документе медработник указала, что мужчина не состоял на учете у врача-нарколога.

Между тем, с января 2015 года миасец проходил стационарное лечение и находился на диспансерном учете из-за психических расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

В результате получив разрешение на оружие, в августе 2016 года мужчина пытался покончить с собой.

По материалам проверки на врача психоневрологического диспансера завели уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ.

Обвиняемая признала вину в служебном подлоге, пояснив, что выполняла личную просьбу знакомой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского горсуда, по ходатайству подсудимой уголовное дело рассматривалось в особом режиме. Женщине назначено наказание в виде 30-тысячного штрафа, также она лишена права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.

Челябинск, Юлия Димова

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