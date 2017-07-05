В Магнитогорске возбудили дело из-за вредных выбросов

Челябинск, Июль 05 (Новый День, Олег Кирьянов) – В Челябинской области возбуждено третье за год уголовное дело из-за вредных выбросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правоохранительных органах заявили о нарушениях правил выброса вредных веществ.

Никаких подробностей силовики не раскрывают, пишет «КоммерсантЪ». Отметим, что это уже третье уголовное дело, возбужденное в регионе по факту нарушения природоохранного законодательства.

Так, в минувшем месяце в регионе уже возбуждали уголовное дело за нарушение правил выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В то же самое время сообщалось, что решением Управления Росприроднадзора по Челябинской области аннулировано разрешение на выброс вредных веществ у предприятия «Мечел-Кокс». Первое уголовное дело, стало прецедентом в российской практике, было возбуждено в феврале этого года.

Челябинск. Другие новости 05.07.17

В Челябинске под топор пустили с десяток яблонь. / Южноуральцы шокированы ростом смертности детей от падения с высоты. / «Не работает регистратор – пойдут пешком»: южноуральских ГАИшников лишат машин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»