В Кыштыме задержали серийных воров из Челябинска

Двух южноуральцев задержали за серию краж из автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший вторник сотрудники уголовного розыска МВД задержали на территории Кыштымского округа 43-летнего и 23-летнего жителей Челябинска.

В отношении мужчин открыли уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Как пишет «Кыштымский рабочий», южноуральцев подозревают в совершении восьми автомобильных краж. Следователи считают, что именно эти двое мужчин причастны к хищениям личных вещей и денежных средств из припаркованных возле санатория «Дальняя Дача» и центрального рынка города автомобилей. Общую сумму ущерба, причиненного действиями злоумышленников, правоохранители еще не установили.

Оба подозреваемых на данный момент находятся под подпиской о невыезде. Следствие в рамках этого дела продолжается, каждому из мужчин может грозить до 5 лет тюремного заключения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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