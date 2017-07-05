Жительница Миасса лишилась сбережений в один клик

Жительница Миасса потеряла сбережения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники полиции в Миассе пытаются разобраться в обстоятельствах уголовного дела, открытого по факту хищения денежных средств с банковской карты местной жительницы.

По данным полиции, этот инцидент произошел в минувшем месяце. Тогда 20-летней жительнице города на мобильный телефон пришло SMS-сообщение от знакомого. В тексте сообщения к ней обращались по имени и предлагали перейти по указанной ссылке.

Пытаясь перейти по ссылке, чтобы просмотреть сайт, девушка наткнулась на ошибку, а потому оставила эту затею. Спустя пару дней, пытаясь оплатить покупки в одном из магазинов, девушка с удивлением обнаружила, что ее банковская карта пуста, пишет NewsNiass. Всего с нее было списано порядка 3 тысячи 300 рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство за кражу, ведется следствие.

Челябинск, Олег Кирьянов

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