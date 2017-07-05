«Не ту страну назвали Гондурасом»: владельцев квадрокоптеров поставят на несуществующий учет

В России с сегодняшнего дня введена обязательная регистрация дронов. Однако база беспилотников до сих пор не запущена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с принятыми поправками в Воздушный кодекс РФ с 5 июля беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов подлежат государственному учету.

Регистрацией квадрокоптеров занимается ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное министерству транспорта.

Ранее предприятие разработало систему идентификации квадрокоптеров.

В случае если владелец дрона запустит его без регистрационного знака, ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей. Должностных лиц накажут на 20 тысяч, юрлиц – на 300 тысяч рублей. В связи с ростом числа нарушений с использованием беспилотников также рассматривается возможность изъятия и блокировки летательных аппаратов.

Между тем, владельцы квадрокоптеров, решив не рисковать и узаконить полеты, столкнулись с непреодолимым препятствием: база для регистрации существующих в России дронов до сих пор не создана.

По данным пользователя портала pikabu, он решил связаться с представителями «ЗащитаИнфоТранс», чтобы выяснить, где все же регистрировать аппарат, однако ясного ответа так и не добился. «Они все сами в шоке, не знают, что делать, телефон разрывается со вчерашнего дня. По их словам, на данный момент регистрация не проводится, когда начнется – неизвестно, сказали звонить и следить за новостями», – написал владелец дрона.

«А как могут выписать штраф, если еще не создана база регистрации? Никто не сможет проверить, зарегистрирован дрон или нет», – возмутился еще один пользователь. «Как обычно, будут разводить на деньги, исходя из презумпции виновности: нет свидетельства о регистрации, значит, не зарегистрирован, значит – штраф», – предположил другой. «А потом бегай год и доказывай, что у тебя дрона не было никогда», – иронично заметил собеседник.

«Ну, и по традиции: не ту страну назвали Гондурасом!», – резюмировал еще один участник диалога.

Добавим, о том, что постановка на учет беспилотников на данный момент не производится, подтвердили в пресс-службе ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Представители компании также отметили, что для обязательной регистрации квадрокоптеров необходимо принять соответствующий нормативный акт: «До вступления в силу данного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь места. Тем более, в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий. В настоящий момент проект постановления разработан и готовится к направлению в Минюст и правительство».

Челябинск, Юлия Димова

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