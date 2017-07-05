В деле об убийстве магнитогорской школьницы появился еще один подозреваемый

Магнитогорские следователи задержали второго подозреваемего в зверской расправе над 16-летней девушкой.

Как уже сообщал «Новый День», 28 июня несовершеннолетняя горожанка отправилась к родственникам, но домой не вернулась. Родители девушки обратились в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Расчлененное тело пропавшей школьницы обнаружили 4 июля. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ее 18-летний приятель.

По версии следствия, в день исчезновения девушка так и не доехала до родственников, а отправилась на вечеринку к знакомым. Там она поругалась с бойфрендом, ссора закончилась убийством.

Чтобы скрыть следы преступления, магнитогорец расчленил труп и разбросал останки в разных местах города.

Следователи полагают, что к убийству девушки также причастен приятель задержанного. По предварительным данным, парню нет и 18 лет.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и заключении их под стражу.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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