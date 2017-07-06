Двух южноуральцев отправили в колонию за хранение 40 кг марихуаны

В Миассе осудили наркодельцов, пытавшихся продать крупную партию наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ России, южноуральцев задержали в декабре прошлого года в ходе спецоперации.

Мешки с марихуаной подельники купили в Челябинске, затем планировали сбыть мелкими партиями.

В ходе обысков в арендованной квартире задержанных изъято около 40 килограммов курительного наркотика. На мужчин завели уголовное дело.

Миасский городской суд приговорил каждого из подсудимых к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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