Южноуралец устроил стрельбу на стадионе

Житель Миасса расстрелял незнакомца на стадионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, выстрелившего в жителя Миасса из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Инцидент произошел вечером 5 июля на стадионе в северной части города. По горячим следам бойцы был задержан 25-летний ранее судимый мужчина. У него изъяли пистолет «Хорхе», переделанный из травматического в боевой.

По словам очевидцев, у южноуральца возникла ссора с незнакомым мужчиной 36 лет, в ходе которой он выхватил пистолет и открыл стрельбу. Его противник был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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