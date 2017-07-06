Власти Челябинска ищут покупателя на ЧелябГЭТ?

В мэрии Челябинска заявили об интересе частных инвесторов к горэлектротранспорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел очередное совещание с руководством администрации Челябинска по оздоровлению ситуации в работе общественного транспорта.

«Ситуация с общественным транспортом в Челябинске очень запущена и складывалась на протяжении долгих лет, – подчеркнул губернатор. – Нужно навести порядок в работе общественного транспорта в городе, обеспечить качество и безопасность перевозок пассажиров, эффективную работу муниципальных предприятий общественного транспорта».

В ходе совещания обсуждались вопросы стабилизации работы общественного транспорта, обеспечения его безубыточного функционирования, повышения качества, доступности и безопасности пассажирских перевозок в Челябинске. Представители в мэрии по привычке пожаловались на засилье в городе нелегальных перевозчиков и пообещали, что теперь уже новое предприятие (ООО «Общественный городской транспорт») выйдет к концу года на безубыточную работу.

Но появились и некоторые нюансы. Так, чиновники, наконец, фактически подтвердили желание избавиться от муниципального транспорта, на сей раз – электрического. По словам заместителя главы города Владимира Елистратова, власти не исключают возможности привлечения к реализации плана финансового оздоровления деятельности электротранспорта частных инвесторов. И кое-кто уже проявил интерес к участию в данном проекте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.17

Южноуралец устроил стрельбу на стадионе. / Двух южноуральцев отправили в колонию за хранение 40 кг марихуаны. / 06 июля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»