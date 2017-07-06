Погибли уже три косули: в ОНФ призвали убрать колючую проволоку в лесах под Томино

В конфликт противников строительства Томинского ГОКа и руководства предприятия вмешался ОНФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители движения обратились в контрольно-надзорные органы с просьбой дать правовую оценку факту установки ограждения на территории Шершневского лесничества. По мнению общественников, размещение колючей проволоки в лесном массиве является нарушением российского законодательства и угрожает жизни и здоровью людей и животных.

«В челябинский штаб ОНФ за два дня поступило сразу несколько обращений. Первое было связано с фактом гибели одной косули в лесу около поселка Томино, поранившейся об установленную колючую проволоку. Сегодня нам сообщили уже о трех погибших животных. Учитывая, что с августа начинается гон и переход косуль с южного направления, риск гибели животных из-за незаконно установленного ограждения крайне высок. Более того, на колючие растяжки могут напороться дети, туристы, грибники», – отметил представитель общественников Карен Даллакян.

В ОНФ настаивают, что арендатор земель (согласно установленным аншлагам, им является АО «Томинский ГОК») в соответствии с Лесным кодексом РФ должен демонтировать ограждение на арендуемых лесных участках и обеспечить право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах для собственных нужд.

«Активисты ОНФ выезжали на место с целью проверки поступивших сигналов. На территорию лесного массива их не пропустили охранники. Периметр арендуемого участка леса действительно окружен колючей проволокой. Пока не полностью, но на месте находятся тюки металлического ограждения типа «Егоза». Установленная неизвестно кем проволока плохо заметна и может стать реальной угрозой для человека. Местные жители сообщили, что представители арендатора «закрыли» для них лес и не пускают их собирать в нем грибы и ягоды. На сегодняшний день наша главная задача – чтобы не пострадали люди, была демонтирована колючая проволока и подобные случаи на территории Челябинской области не повторялись», – сказал Даллакян.

Представители регионального отделения Народного фронта обратились в Челябинскую природоохранную прокуратуру и Главное управление лесами области с просьбой проверить выявленные факты и принять меры по устранению незаконных ограждений, угрожающих жизни и здоровью животных и людей, находящихся на территории лесов, переданных арендаторам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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