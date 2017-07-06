В выходные центр Челябинска может остаться без электричества

Челябинцев предупредили о возможных перебоях с электричеством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», в связи с проведением работ на электросетевом оборудовании с 23 часов 8 июля до 9 часов 9 июля возможен перерыв в электроснабжении части потребителей Калининского района города.

Частичное ограничение электроснабжения планируется в периметре улиц Кожзаводская – Болейко – Братьев Кашириных – Краснознаменная (район Теплотехнического института).

Челябинск, Виктор Елисеев

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