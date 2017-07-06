Психопат из Челябинска предстанет перед судом за изнасилование и убийство

Психически больной челябинец ответит в суде за изнасилование и убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство направило в суд уголовное дело 37-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийстве, сопряженном с изнасилованием, покушении на убийство двух лиц и поджоге.

По версии следствия, южноуралец 16 сентября прошлого года пришел в гости в квартиру, расположенную в одном из домов Калининского района. Сначала он выпивал с хозяевами, а когда заметил, что супруг хозяйки уснул, то избил и изнасиловал женщину. Покидая квартиру, в которой находились супруги, он поджог мебель.

Хозяин жилища проснулся, почувствовав запах дыма. Вместе с женой он выбрался из квартиры. Однако женщину спасти не удалось: через три дня она умерла в больнице от нанесенных насильником телесных повреждений.

По заключению эксперта обвиняемый в преступлениях челябинец признан невменяемым, представляющим опасность для окружающих и нуждающимся в лечении. Также установлено, что в течение 15 лет он 25 раз госпитализировался в психиатрический стационар в связи с наличием заболевания.

В настоящее время житель Челябинска по решению суда содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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