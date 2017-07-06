Руководству санатория «Кисегач» придется снести гостиницу

Областной суд подтвердил законность требования прокурора о сносе здания гостиницы на территории курорта «Кисегач».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, незаконную постройку обнаружили в ходе проверки Чебаркульской городской прокуратуры и территориального управления Росимущества информации о наличии самовольных построек на территории курорта.

Аудиторы установили, что под видом реконструкции жилого барака, снесенного несколько лет назад, ООО «Санаторий «Кисегач» без получения разрешительной документации и согласования с собственником земельного участка построило новую четырехблочную гостиницу.

По требованию прокуратуры области теруправление Росимущества обратилось в суд с иском о сносе самовольных построек, расположенных в Чебаркуле на южном берегу озера Кисегач, однако Чебаркульским городским судом в удовлетворении требований было отказано.

Решение суда первой инстанции было обжаловано истцом в апелляционном порядке.

Областной суд, согласившись с результатами прокурорской проверки, указав на обоснованность исковых требований Росимущества, удовлетворил их, признав нежилое здание четырехблочной гостиницы самовольной постройкой. На ООО «Санаторий «Кисегач»», ООО «Кисегач-Сервис ЛТД», ООО «Вертикаль» и других ответчиков возложена обязанность осуществить снос строения. Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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